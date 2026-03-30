Fiasko beim Roten Kreuz: Kommando in Wiener Neustadt abgewählt

Stefan Koppensteiner , in seinem Brotberuf Leiter des Bezirksgerichtes Neunkirchen, ist seit 15 Jahren ehrenamtlich Bezirksstellenchef beim Roten Kreuz in Wiener Neustadt. Für ihn setzte es am Freitag eine herbe Enttäuschung, nachdem das bestehende Kommando regelrecht abgewählt wurde.

Beim Roten Kreuz in Wiener Neustadt rumort es kräftig. Eigentlich sollte am vergangenen Freitag in einer routinemäßigen Wahl die Bezirksstellenleitung für die kommenden fünf Jahre neu besetzt bzw. verlängert werden. Daraus wurde allerdings nichts, die Wahl endete für die Einsatzorganisation in einem unerwarteten Fiasko .

Wie von der NÖN berichtet, war von den insgesamt 466 Wahlberechtigten am Freitag nur ein Bruchteil zum Urnengang gekommen. Es gab insgesamt nur 67 abgegebene Stimmen, davon entfielen auf den Wahlvorschlag mit Koppensteiner an der Spitze 29. Die übrigen 38 Wahlberechtigten stimmten gegen diese Liste. Damit muss nun eine interimistische Leitung vom Landesverband bestellt werden, ehe neu gewählt wird.

Zweite Liste wollte kandidieren

Im Vorfeld der Wahl war es bereits zum Versuch gekommen, das bestehende Kommando auszubooten. Neben der Liste um Stefan Koppensteiner und seine Stellvertreterin Sabina Doria - sie ist Vizebürgermeisterin in Lanzenkirchen - hatte sich eine Gruppe junger Rot-Kreuz-Mitarbeiter formiert. Mit Gabriel Graggober an der Spitze, wollten sie gegen Koppensteiner und Co. zu einer Kampfabstimmung antreten.

Man einigte sich aber schließlich beim Wahlvorschlag auf eine gemeinsame Liste. Der Plan sah vor, dass das junge Team aufgebaut und mit den Aufgaben der Bezirksstellenleitung betraut wird. Die Idee wäre gewesen, dass Koppensteiner die Bezirksstellenleitung während der Periode geordnet übergibt.