Südbahn-Ausbau: Nun nimmt die ÖBB die erste Brücke in Angriff

Die Arbeiten an der Nordeinfahrt des Wiener Neustädter Hauptbahnhofs schreiten voran: Statt drei stehen künftig vier Gleise zur Verfügung. Damit soll die Schnittstelle zwischen Südbahn und Pottendorfer Linie leistungsfähiger werden – ein Plus für Fahrgäste, für einen stabilen Betrieb und für den Bahnverkehr entlang der gesamten Südachse. 170 Millionen Euro werden in das Infrastrukturprojekt investiert, das neben dem Bau eines vierten Gleises umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen der Gleisanlagen umfasst und bis 2029 abgeschlossen sein soll.

Für den Neubau der Eisenbahnbrücke „Warme Fischa“ sowie der darunterliegenden Geh- und Radwegunterführung ist es notwendig, zwei sogenannte Hilfsbrücken auf den beiden Südbahngleisen einzubauen. Eine dieser rund 30 Meter langen und jeweils etwa 80 Tonnen schweren Konstruktionen wurde am vergangenen Wochenende mithilfe eines Schienenkrans eingehoben und millimetergenau positioniert. Projektumfang und Ziele Durch die Hilfsbrücken bleibt der Zugverkehr auf diesen Gleisen während der gesamten Bauzeit ohne Unterbrechung aufrechterhalten, obwohl darunter sowohl die Unterführung als auch die endgültigen Eisenbahnbrücken neu errichtet werden. Das neue Brückentragwerk entsteht schrittweise unterhalb der provisorischen Hilfsbrücken.

Die Baumaßnahmen im Detail Neues viertes Gleis : Zwischen der HTL und der Pöckgasse wird ein viertes Gleis errichtet.

: Zwischen der HTL und der Pöckgasse wird ein viertes Gleis errichtet. Lärmschutz und Stützmauern : Es werden neue Lärmschutzwände und 1,2 Kilometer Stützmauern gebaut.

: Es werden neue Lärmschutzwände und 1,2 Kilometer Stützmauern gebaut. Eisenbahnbrücken : Die Brücken über die Fischauer Gasse, Warme Fischa, Pöckgasse und Kollonitschgasse werden neu errichtet bzw. adaptiert.

: Die Brücken über die Fischauer Gasse, Warme Fischa, Pöckgasse und Kollonitschgasse werden neu errichtet bzw. adaptiert. Straßenunterführung Pöckgasse: Diese wird neu errichtet und mit einem eigenen Gehsteig versehen.

Die Arbeiten an der Unterführung Warme Fischa sollen im Jänner 2027 abgeschlossen sein. Dafür muss die Unterführung von Ende August bis zum Abschluss der Bauarbeiten im Jänner des kommenden Jahres für den Verkehr gesperrt werden. Wiener Neustadt ist eine verkehrsstrategisch wichtige Drehscheibe südlich von Wien, wo insgesamt sechs Bahnstrecken ineinanderlaufen. Die Stadt ist einer der Taktknoten mit den meisten Zughalten in Österreich. Um den steigenden Anforderungen des Nah- und Fernverkehrs wirksam begegnen und diese dauerhaft bewältigen zu können, ist ein Ausbau des Bahnhofsbereichs laut den ÖBB unumgänglich.

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