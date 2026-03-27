Wohnhaus in Brand: 6 Feuerwehren im Bezirk Wr. Neustadt im Löscheinsatz
In Lanzenkirchen schlugen am Freitag Flammen aus einem Einfamilienhaus. Es lief ein Großeinsatz.
Nicht nur der massive Wintereinbruch in Teilen der Buckligen Welt macht den Einsatzkräften im südlichen Niederösterreich zu schaffen.
Am Freitagnachmittag ist es zu einem Wohnhausbrand in Kleinwolkersdorf im Gemeindegebiet von Lanzenkirchen gekommen. Sechs Feuerwehren kämpften gegen die Flammen an.
Zweithöchste Alarmstufe
Ausgerufen wurde mit B3 die zweithöchste Alarmstufe bei Brandeinsätzen. Aus einem Einfamilienhaus drangen Flammen und dichte Rauchschwaden.
Im Einsatz stehen die Feuerwehren Kleinwolkersdorf, Lanzenkirchen, Ofenbach, Haderswörth, Frohsdorf sowie die Feuerwehr Wiener Neustadt mit dem Atemluftfahrzeug.
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