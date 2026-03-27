Niederösterreich

Wohnhaus in Brand: 6 Feuerwehren im Bezirk Wr. Neustadt im Löscheinsatz

In Lanzenkirchen schlugen am Freitag Flammen aus einem Einfamilienhaus. Es lief ein Großeinsatz.
27.03.2026, 15:56

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Flammen und Rauchschwaden drangen aus dem Einfamilienhaus.

Nicht nur der massive Wintereinbruch in Teilen der Buckligen Welt macht den Einsatzkräften im südlichen Niederösterreich zu schaffen.

Am Freitagnachmittag ist es zu einem Wohnhausbrand in Kleinwolkersdorf im Gemeindegebiet von Lanzenkirchen gekommen. Sechs Feuerwehren kämpften gegen die Flammen an.

46-223823298
Wagen roch wie Joint: Drogen- und Alkolenker ohne Schein erwischt

Zweithöchste Alarmstufe

Ausgerufen wurde mit B3 die zweithöchste Alarmstufe bei Brandeinsätzen. Aus einem Einfamilienhaus drangen Flammen und dichte Rauchschwaden.

Im Einsatz stehen die Feuerwehren Kleinwolkersdorf, Lanzenkirchen, Ofenbach, Haderswörth, Frohsdorf sowie die Feuerwehr Wiener Neustadt mit dem Atemluftfahrzeug.

Wiener Neustadt
kurier.at, paw  | 

Kommentare