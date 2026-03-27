Wohnhaus in Brand: 6 Feuerwehren im Bezirk Wr. Neustadt im Löscheinsatz

Nicht nur der massive Wintereinbruch in Teilen der Buckligen Welt macht den Einsatzkräften im südlichen Niederösterreich zu schaffen.

Am Freitagnachmittag ist es zu einem Wohnhausbrand in Kleinwolkersdorf im Gemeindegebiet von Lanzenkirchen gekommen. Sechs Feuerwehren kämpften gegen die Flammen an.