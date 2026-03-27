Wagen roch wie Joint: Drogen- und Alkolenker ohne Schein erwischt

Betrunken, unter Suchtgifteinfluss und ohne gültigen Führerschein ist ein 27-Jähriger von der Polizei im Bezirk Baden gestoppt worden. Zu allem Überfluss hatte der Wagen, mit dem der Drogen- und Alkolenker unterwegs war, auch keine gültige Zulassung.

Beamte der Polizeiinspektion Leobersdorf führten am Donnerstag Verkehrskontrollen im Raum Leobersdorf durch. Gegen 21.20 Uhr hielten sie einen Pkw, gelenkt von einem 27-jährigen österreichischen Staatsbürger ohne aufrechten Wohnsitz an. Die Polizisten bemerkten beim Fahrer sofort Symptome einer Beeinträchtigung durch Suchtgift. Außerdem nahmen die Beamten Cannabisgeruch aus dem Pkw wahr.