Wagen roch wie Joint: Drogen- und Alkolenker ohne Schein erwischt
Betrunken, unter Suchtgifteinfluss und ohne gültigen Führerschein ist ein 27-Jähriger von der Polizei im Bezirk Baden gestoppt worden. Zu allem Überfluss hatte der Wagen, mit dem der Drogen- und Alkolenker unterwegs war, auch keine gültige Zulassung.
Beamte der Polizeiinspektion Leobersdorf führten am Donnerstag Verkehrskontrollen im Raum Leobersdorf durch. Gegen 21.20 Uhr hielten sie einen Pkw, gelenkt von einem 27-jährigen österreichischen Staatsbürger ohne aufrechten Wohnsitz an. Die Polizisten bemerkten beim Fahrer sofort Symptome einer Beeinträchtigung durch Suchtgift. Außerdem nahmen die Beamten Cannabisgeruch aus dem Pkw wahr.
Wie sich herausstellte, war der verdächtige Lenker nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung und der Pkw hatte keine Zulassung. Im Zuge einer freiwilligen Nachschau im Fahrzeug konnten etwa 29 Gramm Cannabiskraut sichergestellt werden.
Klinische Untersuchung
Die Kennzeichentafeln wurden abgenommen und dem 27-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, so die Polizei. Der Alkomattest sowie ein freiwilliger Drogentest verliefen beide positiv. Bei einer anschließenden klinischen Untersuchung stellte eine Ärztin die Beeinträchtigung durch Alkohol und Suchtgift fest und der 27-Jährige wurde als fahruntauglich eingestuft. Er wird angezeigt.
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