„Bastel-Auto“ auf Straße in NÖ: 20 schwere Mängel entdeckt

Ein Auto wie aus einer Bastelwerkstatt stoppten nun Polizisten in Niederösterreich.

Bei einem Verkehrsschwerpunkt in Loosdorf (Bezirk Melk) nahmen die Beamten gemeinsam mit Technikern des Landes Donnerstagvormittag einen Transporter genauer unter die Lupe. Der mobile Prüfzug brachte dabei Erstaunliches ans Licht.

Insgesamt 20 schwere Mängel wurden festgestellt, vier davon sogar mit akuter Gefährdung.