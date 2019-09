Woher der Tofu auf unserem Teller kommt

Pionier der 1. Stunde

Vor 40 Jahren verschlug es Ming Shin Chu aus Taiwan nach Österreich. „Weil das Wetter so schön war“, blieb er hier und eröffnete ein Chinarestaurant in Baden. Was in der typisch asiatischen Küche bei keinem Gericht fehlen darf, sind natürlich frische Sprossen. Damals eine Mangelware in Österreich, beschloss Chu, diese selbst zu produzieren und eröffnete 1985 ein 400 Quadratmeter großes Werk.