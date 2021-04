Wo die Mutter der Habsburger ruht und vom Hühnerstall in der Kirche

„Das Mostviertel bietet enorme Vielfalt und Abwechslung.“ Der Autor Georg Renöckl hat das Land ober dem Wienerwald sechs Monate bereist und dann das Buch „111 Orte im Mostviertel, die man gesehen haben muss“ geschrieben. Die Sammlung an Geheimtipps, einzigartigen Schauplätzen oder Kraftplätzen, abseits der touristischen Trampelpfade kommt gerade recht. Sollen sich doch Ausflügler in Corona-Zeiten nicht in Massen an Hotspots tummeln.

Renöckl durchkämmte das Mostviertel in seiner vollen geografischen Ausdehnung von der Enns bis ins Tullnerfeld. Bekannten Hits, wie den großen Stiften oder Wallfahrtszentren, sei er bewusst ausgewichen, „außer ich habe einen speziellen eher unbekannten Zugang gefunden“, sagt er. Etwa zu der Stiftskirche Lilienfeld, wo sich die Grabstätte der polnischen Prinzessin Cimburgis von Masowien, der Gattin von Herzog Ernst dem Eisenen, befindet. „Sie ist die Stammmutter der später weltbeherrschenden Habsburgerlinie“. Vom Geisterschloss, speziellen Aussichtspunkten, skurrilen Einrichtungen, wie dem Hühnerstall im Prandtauer-Kirchlein St. Veit, oder dem smarten Zuckermuseum in Tulln, berichtet der in Wien lebende Buchautor.