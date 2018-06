Wissenschaft: Drohnen, die auf Wölfe schießen

Positiv reagiert Christian Pichler, Wolfsexperte beim WWF Österreich, auf das geplante Monitoring. „Wenn es berechtigte Fragestellungen gibt, die man wissenschaftlich beantworten will, ist das eine gute Sache“, erklärt der Naturschützer. Er erhofft sich dadurch Antworten, um der Bevölkerung zu zeigen, wo und zu welcher Uhrzeit der Wolf unterwegs ist. „Wie nahe kommt er an die Siedlungen heran? Es ist beispielsweise völlig unbedenklich, wenn er in der Nacht einmal an einem Bauernhof vorbei geht“, erklärt Pichler.

Allerdings sei aus seiner Sicht das Besendern der Tiere schwierig, weil das Fangen eines einzelnen Wolfs in freier Wildbahn praktisch unmöglich sei. „In zwei bis drei Wochen wissen wir, ob es auf dem Truppenübungsplatz Jungwölfe gibt. Die werden wohl ab Herbst mit den Älteren im Rudel unterwegs sein. Da ist die Wahrscheinlichkeit größer, einen Wolf zu erwischen“, sagt Pichler. Er kennt ein Projekt in Slowenien, bei dem gedämpfte Schlingfallen zum Einsatz kommen. „Die Tiere werden dabei nicht verletzt und können besendert werden“, sagt Pichler. Am Truppenübungsplatz will man auch aus der Luft versuchen, einen Wolf zu fangen. Die entsprechenden, mit Betäubungsgewehren samt Zieleinrichtung ausgestatteten Drohnen müssen aber erst entwickelt werden.