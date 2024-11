Wirtschaft, Migration: Was Mikl-Leitner für 2025 plant

Aussichten, die auch ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner Sorgenfalten bereiten. Am Montag skizzierte sie, wie sie die Wettbewerbsfähigkeit im größten Bundesland stärken will.

Wirtschaftliche Höhenflüge erwartet sich die Landeschefin auch in der Weltraumbranche. Start-ups, die sich mit dieser Materie befassen, könnten in Zukunft auch verstärkt am Areal des Flughafens Wien aktiv werden, hofft sie.

Mikl-Leitner will zudem erreichen, dass in Niederösterreich eine Teststrecke für die Bahnindustrie gebaut wird. Dienen soll eine solche Strecke auch als Anreiz, damit sich neue Unternehmen aus dieser Sparte hierzulande ansiedeln.

Die Politikerin kündigte an, dass Themen wie Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Mobilität und die Weltraumbranche noch stärker in den Fokus gerückt werden sollen. Klein- und Mittelbetriebe, die auf Künstliche Intelligenz setzen, sollen im kommenden Jahr um eine Förderung ansuchen können, betonte sie.

Strafen erhöhen

Wenige Tage vor dem Landesfeiertag formulierte die Landeshauptfrau zudem eine Botschaft an die künftige Bundesregierung. Einmal mehr forderte sie härtere Strafen für „Integrationsunwillige“, denn die Sorge nach dem Verlust in der Identität in der Bevölkerung sei sehr groß. Derzeit werde auch an einem Aktionsplan gegen den radikalen Islam gearbeitet, sagte sie.

Wichtig sei zudem ein Bürokratieabbau, steuerfreie Überstunden und Anreize für Menschen, die in der Pension arbeiten wollen.