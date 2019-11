Wirtschaft im Weinviertel: alle wollen vom Boom profitieren

Das Weinviertel soll sich zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort mit großem Potenzial entwickelt haben, sagte Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav bei einer Info-Veranstaltung zur Wirtschaftsentwicklung im ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach).

Ausbau

Der Wirtschaftspark, der 1979 gegründet wurde, gilt als das Zugpferd der Wirtschaft im Weinviertel. Mit über 2.200 Mitarbeitern in aktuell 107 Unternehmen ist er wirtschaftlich gesehen ein wichtiger Standort in NÖ. Am Montag wurde ein neuer Trakt eröffnet, der bereits zu zwei Drittel vermietet ist.

„Dass aufgrund der großen Nachfrage bereits die vierte Erweiterung in Angriff genommen wird, bestätigt, dass wir hier einen ausgezeichneten Boden bieten, um wirtschaftlich tätig zu werden“, betont Bohuslav.