Wirt servierte "Asylanten-Sturm" um 1,80 Euro

Vergangenen Freitag wurde im Gasthaus Wienerwald Stub'n in Maria Anzbach (Bezirk St. Pölten-Land) Cordon Bleu um 8,80 Euro, Naturschnitzel mit Reis um 7 Euro und Blunz'n Gröstl mit Sauerkraut um 6,80 Euro serviert. Und dazu: "Asylanten-Sturm". Das Viertel in der Aktion um 1,80 Euro. "Das ist nicht nur geschmacklos, ich finde dafür keine Worte", sagt Karl Satzinger. Er wohnt in Maria Anzbach und hat die Tafel vor dem Wirtshaus vergangenen Freitag auf dem Weg nach St. Pölten entdeckt. "Genau an dem Wochenende, wo Österreich so viel Herz gezeigt hat, muss ich in meiner Gemeinde so eine Tafel entdecken." Auch Bürgermeisterin Karin Winter ( ÖVP) "fehlen die Worte. Er hat das wohl als blöden Scherz gemeint. Aber das ist es wirklich nicht." Vor allem, weil erst vor zwei Wochen drei Flüchtlingsfamilien in Maria Anzbach aufgenommen wurden.

Seit April dieses Jahres wird das Wirtshaus von Hannes Buchinger geführt. Er hat es von Edwin Skorepa übernommen. Bekannter ehemaliger FPÖ-, später BZÖ-Mandatar. "Der übrigens mit einer Polin verheiratet ist, also einem klassischen Wirtschaftsflüchtling", sagt Satzinger.