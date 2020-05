Wirbel um Baustopp in der City

Können Haus- und Geschäftsbesitzer in Neunkirchen bald nicht mehr selbst entscheiden, wie sie ihre Häuserfronten gestalten? Darüber tobt seit Tagen ein handfester Streit der politischen Akteure. Die SPÖ macht mit Flugzetteln bei den Geschäftsleuten und in der Innenstadt kräftig Wind und versucht gegen die Pläne der schwarz-grünen Stadtführung zu mobilisieren.

Zum Hintergrund: Im Zuge des Stadtentwicklungsprozesses hat man sich in Neunkirchen darauf geeinigt, den historischen Stadtkern zu erhalten. Zu diesem Zweck soll eine "Schutzzonenverordnung" erlassen werden, die die gestalterische Freiheit an Häusern in der City einschränkt. "Wir wollen damit verhindern, dass in Zukunft weitere Bausünden begangen werden", sagt der zuständige Stadtrat Walter Painer. Da es allerdings einige Monate in Anspruch nimmt, die Richtlinien für die Schutzzone zu definieren, soll am Montag im Gemeinderat ein sechsmonatiger Baustopp verfügt werden. "Natürlich können in dieser Zeit Bauanträge gestellt werden. Diese werden dann aber vom Bauamt im Sinne der neuen Regelung behandelt", erklärt Painer.