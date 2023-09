„Wir haben ein Riesenproblem mit den Stromnetzen“

Laut APG waren bei 8.500 notwendigen Versorgungungsstunden 5.600 Stunden wegen des nicht adäquaten Netzes nicht für günstige Importe nutzbar. Die Folge: In dieser Zeit musste in Österreich 26 Cent mehr pro Kilowatt bezahlt werden als in Deutschland. Für 2023 stehen die selben Kosten an.

Pernkopf fordert deshalb einen unverzüglichen Ausbau der bundesweiten Netze, der durch spezielle Gesetze ermöglicht werden muss.