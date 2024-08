Winzendorf: Amtsleiter nach sieben Jahren fristlos entlassen

Was genau zum drastischen dienstrechtlichen Schritt geführt habe, will Kostak nicht verraten. Es sei zu Vorfällen gekommen, die eine Entlassung notwendig gemacht hätten: "Manchmal passieren Dinge, wo man eine solche Entscheidung treffen muss."

„Ich habe mir in 38 Jahren Arbeit im In- und Ausland nie etwas zu Schulden kommen lassen", beteuert er. "Was mir zur Last gelegt wird, ist Ende Februar, Anfang März passiert, war aber im Rahmen des normalen Dienstbetriebes und wurde intern besprochen. Dann kam plötzlich die fristlose Entlassung." Offizieller Grund: "Amtsmissbrauch".

Das will Sammer nicht auf sich sitzen lassen und geht daher gerichtlich dagegen vor.

Vermutet wird jedenfalls, dass sein Rückzug aus der UBL letztlich Auslöser für das Zerwürfnis mit der Bürgermeisterin gewesen sei.