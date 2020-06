Wintereinbruch forderte ein Todesopfer

Wr

Sandra H. ist Mittwochabend auf einerFreilandstraße im BezirkNeunkirchen ins Schleudern geraten und gegen einen Baum geprallt.Trotz rascher Hilfe des Notarzt-Teams starb die 18-Jährige noch an der Unfallstelle. Die junge Frau, die in einer Steuerberatungskanzlei in. Neustadt arbeitete, war auf dem Rückweg von einem Buchhaltungskurs in Wien . Sie hatte sich mit ihrem Vater verabredet um sich mit ihm einen neuen Gebrauchtwagen anzusehen. Da ihr eigeneskaputt war, hatte ihr der Vater an dem Tag seinen Wagen überlassen.

Kurz vor dem vereinbarten Treffpunkt kam es auf der B26 zwischen Saubersdorf und St. Egyden schließlich zu dem verheerenden Unglück. Auf dem Wagen waren, wie bei den meisten Pkw im Oktober, noch Sommerreifen montiert. "Das war bei den kalten Temperaturen und den schlechten Verhältnissen sicher ein Problem. Es war extrem rutschig", so die Polizei.

Das Fahrzeug prallte mit der Beifahrerseite ungebremst gegen einen Alleebaum. Die Verunglückte musste von der Feuerwehr aus dem Wrack geschnitten werden. An ihrer Arbeitsstätte sorgt der Unfall für Entsetzen. Die 18-Jährige wollte neben ihrem Job auch noch ein Studium an der Fachhochschule beginnen.