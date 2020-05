Winnetous Erben

Niederösterreichs Indianer leben verstreut im ganzen Land. Regelmäßig vereinbarte Treffen gibt es unter ihnen nicht: "Es gibt keine Terminabsprache. Nicht so etwas wie morgen um genau diese Uhrzeit, in St. Pölten, im Café neben der Kirche treffen wir uns. Natürlich haben wir Kontakt, aber wir sehen uns, wenn es das Leben so beschließt." Telefonieren, eMails schreiben, Briefe schreiben, "diese Möglichkeiten wende ich so gut wie nie an", erzählt Giovanni, der tatsächlich oft lächelt. Sein eMail-Konto hat er längst wieder abgeschafft.



Oberflächliche Gespräche führt er nicht. "Für uns ist wichtig, wie es einem geht, wie man sich im Inneren fühlt. Aber das muss man nicht besprechen. Das weiß man." Seit einigen Jahren verdient Giovanni Smiles a lot sein Geld im Waldviertel. Unter der Woche kocht er beruflich "vor allem Hausmannskost"; an den Wochenenden tritt er als Indianer auf der Freilichtbühne Gföhlerwald auf. Für das Publikum spielt er die indianische Flöte bei den Karl-May- Spielen. Als Schauspieler sieht er sich aber nicht. Und mehr erfährt man von Giovanni nicht. Die indianische Gemeinschaft in Niederösterreich will nicht zu viel über ihre Kultur preisgeben.



Viel über die Kultur der Lakota-Indianer spricht dagegen ein anderer. Einer, der seine Vorfahren in den indigenen Völkern Nordamerikas vermutet. In selbst geschneideter Indianertracht, geschmückt mit Perlen und Pelzen, bewaffnet mit einer Friedenspfeife und einem Schamanenstab, tritt er auf. Manuel Pürrer, 32 Jahre. Indianischer Name: Kachina - "Geist der unsichtbaren Lebenskräfte".