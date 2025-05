Staatsanwalt ermittelte

Die Spiele sind 30 Jahre lang für beste Unterhaltung und Wild-West-Feeling gestanden. Als im Februar plötzlich das abrupte Ende des Klassikers verkündet wurde, war in der Region Feuer am Dach. Hintergrund: Der Amtsleiter der Marktgemeinde Winzendorf-Muthmannsdorf, Hans-Peter Sammer, hatte eine Sachverhaltsdarstellung wegen Amtsmissbrauchs gegen die frühere Bürgermeisterin Ernestine Kostak (Liste UBL) bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt eingebracht.

Die Anklagebehörde hat den Fall in allen Punkten geprüft und das Verfahren eingestellt. "Zusammengefasst konnten keine Malversationen zutage gefördert werden“, so der Staatsanwalt.

Sonderbehandlung?

Dass der Amtsleiter der Marktgemeinde nun im Ort als Winnetous "Totengräber“ bezeichnet wird, will Hans-Peter Sammer so nicht auf sich sitzen lassen. "Für mich ist sehr wichtig zu betonen, dass ich zu keinem Zeitpunkt jemals die Festspiele an sich in Frage gestellt habe oder deren Bedeutung für den Ort“, so Sammer im KURIER-Gespräch.