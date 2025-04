Die Karl-May-Intrigenspiele: Winnetou am Tisch des Staatsanwaltes

Nach den Vorwürfen arbeitet Martin Exel nach 13 Jahren als Veranstalter der Karl-May-Festspiele an einem Ausstiegsszenario. Er hat das 26.400 Quadratmeter große Festspiel-Gelände im Kalksteinbruch für 5,7 Millionen Euro zum Kauf angeboten. Auf dem Gelände befindet sich auch eine 250 Quadratmeter große Tanzschule, die Exels Frau betreibt. Außerdem gibt es ein Privatanwesen sowie einen Saloon und die riesige Bühne samt 1.600 Quadratmeter großer Halle vor der Kulisse des stillgelegten Steinbruches.

Bürgermeister um Lösung bemüht

Was die Zukunft der Winnetou-Festspiele anbelangt, sieht Exel in der angespannten Situation derzeit nur wenige Chancen auf eine Fortsetzung. "Die Gemeinde muss sich klar deklarieren, was sie will“, spielt der Intendant den Ball an Bürgermeister Peter Mayer (UBL). Wie dieser im Gespräch mit dem KURIER erklärt, sei man bemüht, doch noch eine Lösung für die weitere Aufführung der Spiele zu finden.

Am Freitag hat Exel dem Ortschef einen Fragenkatalog mit aktuellen Themen in der Causa übergeben. Diese Fragen werden demnächst im Gemeindevorstand behandelt und anschließend darüber auch dem Gemeinderat berichtet. "Winzendorf identifiziert sich mit den Festspielen. Deshalb wünsche ich mir, dass es die Veranstaltung auch weiterhin gibt“, sagt Mayer. Der Konflikt sei leider auf einer sehr emotionalen Ebene ausgetragen worden und habe viel verbrannte Erde hinterlassen. Ob sich die Wogen noch glätten lassen, werde man sehen, so Mayer.