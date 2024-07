Karl-May-Festspiele feiern 30-Jahr-Jubiläum mit "Winnetou"

Gespielt wird heuer vom 3. bis 18. August „Wie alles begann – Winnetou I“ nach den bekannten Werken von Karl May . „Wir haben die Story modifiziert, um eine noch breitere Publikumsschicht anzusprechen. Die Karl-May-Festspiele stehen für ein nachhaltig einprägsames Erlebnis für kulturaffine Gäste sowie Familien mit Kindern, die gemeinsam mit uns in die aufregende Welt des Wilden Westens eintauchen möchten“, erklärt Regisseur und Intendant Martin Exel .

Die vollständig klimatisierte und überdachte Festspielhalle bietet Platz für 800 Besucher. Die 1.500 Quadratmeter große Spielfläche bietet mit einer Breite von rund 30 Metern genügend Platz für beeindruckende Inszenierungen. Besonderen Wert legt man auf ein authentisches Wild-West-Feeling und so gibt es ein Indianerdorf ebenso wie die Prärie, eine Dampflok oder einen Saloon. „Man möchte sich am liebsten hinter dem nächsten Felsen verstecken, um der Postkutsche aufzulauern, oder direkt aufs Pferd zu springen“, meint Exel . Stunts auf 20 Reitpferden, Pyro-Effekten sowie eine ausgeklügelte Bühnentechnik gehören dazu.

9.000 Besucher

Die Westernstadt wird seit 1994 kontinuierlich um neue Attraktionen erweitert. Jährlich sind es rund 9.000 Besucherinnen und Besucher, die sich in dem dreiwöchigen Veranstaltungszeitraum auf die Spuren der Cowboys und Indianer begeben. Insgesamt sind an der Produktion 25 Schauspieler und Statisten beschäftigt, „die das Publikum von Anfang bis Ende in den Bann ziehen. Das Geheimnis rund um die Hauptrollen von Winnetou und Old Shatterhand wird in den kommenden Wochen gelüftet. Starke, emotionale Momente und Wendepunkte spielen anlässlich unseres 30-jährigen Jubiläums eine große Rolle“, verrät Exel.

„Mit Winnetou begann eine Erfolgsgeschichte, die bis heute anhält – und 2024 nochmals einen kräftigen Schub bekommt“, so Exel. Nähere Infos und Karten unter: www.festspiele-winzendorf.at