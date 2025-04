Baby mit Schütteltrauma: Kind aus Spital und ins Ausland entführt

Während der 29-jährige Vater festgenommen wurde und in der Justizanstalt Wiener Neustadt in Untersuchungshaft sitzt, wurde die Mutter von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt mittels EU-Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben. Sie wird europaweit gesucht.

Mit dem Verdacht auf Gefährdung des Kindeswohls hat sich auch die Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wiener Neustadt eingeschalten. Die Behörde setzte in Absprache mit der Jugendwohlfahrt des Landes NÖ "zahlreiche engmaschige Maßnahmen“, heißt es dazu. Wie die Polizei bestätigt, blieb die ältere Schwester des Buben bei der Großfamilie in einem Mehrpersonenhaushalt. Kontrollen der Behörde fanden täglich statt.

Tumult durch Familie

Nach kurzer Zeit spitze sich die Lage allerdings dramatisch zu. Der Säugling wurde vom Vater unbemerkt aus dem Spital in Mödling getragen und weggebracht. "Er hatte Angst und wollte verhindern, dass ihnen das Kind abgenommen wird“, erklärt seine Anwältin Astrid Wagner. Im Zuge einer behördlichen Kontrolle an der Adresse der Familie in Wiener Neustadt sei es dann zu bedenklichen Szenen gekommen. Mitarbeiter des Magistrats standen bei der Überprüfung mehr als 30 Familienmitgliedern, Bekannten und Nachbarn gegenüber.

Wegen Gefahr im Verzug entschied die Behörde noch am selben Tag eine sogenannte Fremdunterbringung des Säuglings – also die behördliche Kindesabnahme.