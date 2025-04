Baby mit Knochenbrüchen: Erneut Fall für die Kripo in Wiener Neustadt

Wie die Landespolizeidirektion NÖ bestätigt, ist im aktuellen Fall am 1. April ein zwei Monate altes Baby mit schweren Verletzungen in die Uniklinik eingeliefert worden. Die Untersuchungen ergaben, dass der Säugling unter anderem mehrere Rippenbrüche erlitten hatte. Die Verletzungen dürften nicht frisch gewesen sein,sondern schon einige Zeit zurück liegen, so ein Polizeisprecher.

Eltern haben keine Erklärung

Das Baby befindet sich in der Klinik in stationärer Behandlung. Die Kinder- und Jugendwohlfahrt in Wiener Neustadt wurde eingeschalten und ein "Ausfolgeverbot" des Kindes an die Eltern ausgesprochen.