Niederösterreich: Kaum Hilfe für Eltern von „Schreibabys“

„Jeder, wirklich jeder, kann in diese Überforderung kommen“, erklärt Kinderarzt Christoph Wolfram . Ausreichend Unterstützung für Betroffene gibt es in Niederösterreich nicht.

Fälle wie jener schockieren, sind jedoch keine Einzelfälle. Von 100.000 Säuglingen sind laut Statistik 21 bis 35 von einem Schütteltrauma betroffen. Oft sind es sogenannte „Schreibabys“, die zu massiver Überforderung und in manchen Fällen zu gewalttätigen Affekthandlungen wie Schütteln führen.

Das hat auch Elisabeth K. aus dem Weinviertel erlebt. Ihr erster Sohn hat geschrien. Und geschrien. Mehr als sieben Stunden pro Tag, die Nächte durch. Ein Jahr und drei Monate lang. „Ich bin selber Ärztin und weiß, dass man Babys nicht schütteln darf. Aber auch ich hatte das Bedürfnis“, sagt sie heute.

„Nicht schlafen, nur schreien. Das ist das Schlimmste für die Eltern“, weiß Psychotherapeutin Edith Huebmer. Die Expertin war bis zu ihrer Pensionierung Leiterin der Schreiambulanz am Landesklinikum Mödling. Die gibt es in der Form nicht mehr. Ein Manko, das Betroffene ratlos zurücklässt. Zwar gibt es laut Landesgesundheitsagentur an den Landeskliniken Baden-Mödling, Scheibbs und Tulln spezielle Anlaufstellen, das weiß aber kaum jemand.

Auch K. fand keine rasche und wirksamen Hilfe. Ihr und ihrem Sohn wurde erst in der Abteilung für Säuglingspsychosomatik an der Klinik Ottakring geholfen. „Die haben uns damals gerettet“,, sagt sie. Und: „In Niederösterreich gibt es gar nichts.“