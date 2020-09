Wilfing: „Manche wünschen einen Einheitsstaat“

Auch jetzt in Zeiten der Corona-Krise?

Eines bin ich mir wirklich sicher, auch wenn ich es nie beweisen kann. Würden diese Tendenzen, die man hier erkennt, schon vor Jahren durchgegangen sein und hätten wir diesen Einheitsstaat etwa im Bereich der Gesundheitspolitik, dann hätten wir in Niederösterreich nicht die Breite der Spitäler gehabt, um gerade in der Phase März bis Mitte April genügend Platz für Covid-Patienten anbieten zu können. Dann wäre hier schon vieles sicherlich bereits dem Diktat des Einsparens zum Opfer gefallen. Gerade die derzeitige Situation im Gesundheitsbereich beweist, dass man die Stärke des Föderalismus braucht, weil man vor Ort genau weiß, in welcher Region wir wie viele Betten und welche Einrichtungen brauchen, um eben auch für Ernstfälle gerüstet zu sein. Im Umfeld der Bundesregierung wird es allerdings derzeit so dargestellt, dass man Maßnahmen durchsetzen will, aber von den Ländern sehr viel Gegenwind erfährt. Nehmen wird als Beispiel die Corona-Ampel her. Wenn es richtig kommuniziert worden wäre – auf Augenhöhe und im Dialog, dann wäre vieles leichter umsetzbar gewesen. Da hätte der zuständige Minister zeitgerecht seine Hausaufgaben machen müssen, weil dann wäre auch Verständnis da gewesen, wie man das alles umsetzt.

Bei der Föderalismusdebatte, mit wem sind die Landtage da im politischen Austausch auf Bundesebene?

Mit den richtigen Stellen. In meiner Zeit als Landtagspräsident hatten wird zum Beispiel mit dem Bildungsministerium die Debatte, dass in der politischen Bildung die Funktion der Bundesländer und Gemeinden in den Lehrplänen und damit in den Schulbüchern entsprechend verankert sein müsse, damit die bundesstaatliche Ordnung Österreichs verstanden werden kann. Ich gehe wirklich davon aus, dass diese Zufriedenheit, diese Harmonie in der Gesellschaft, die wir in Österreich überwiegend haben, auf das föderale System zurückzuführen ist. Auf den Ausgleich zwischen den Gebietskörperschaften Gemeinde, Land, Bund. Auch wenn das natürlich zu mehr Gesprächsbedarf führt. Aber dem muss man sich stellen.

Solche Diskussionen gibt es derzeit ja auch rund um die geplante Informationspflicht, dem Ende der Amtsverschwiegenheit.

Wenn es um dieses Gesetz geht, dann ist in der Bundesregierung in erster Linie Bundesministerin Karoline Edtstadler unsere Ansprechperson, weil sie es federführend verhandelt. Aber auch Nationalratspräsident Sobotka, weil die Parlamente betroffen sind. Beide wurden auch von uns bereits schriftlich informiert, dass wir hier erwarten, dass die Gesetzgebung der Länder sich selbst die Regeln gibt, die sie braucht, und wir hier nicht von Bundesebene overruled werden.