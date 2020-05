Wildschweine erobern die Gebirge

So breiten sich die Tiere – auch durch Populationsdruck – bis in die Alpen aus. Erste Freude über die „Exoten“ in den Revieren weicht bereits Ärger über Schäden. „Das Schwarzwild steigt in Höhen bis 1700 Meter auf, überwintert teilweise dort und beginnt, Schäden an den Almböden anzurichten“, bestätigt etwa der Bezirksjägermeister von Leoben in der Steiermark, Jörg Rückert: „Die Wissenschaftler haben uns gesagt, dass das erst der Beginn der Entwicklung ist. Wir bemühen uns, die Population zu begrenzen, aber das macht mir große Sorgen.“