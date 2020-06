Wildschäden: Jagdverband rügt Aufstand der Jägerschaft

Es werden sich wohl alle ein wenig bewegen müssen, dann finden wir einen Konsens", sagt Otmar Kovar, Bürgermeister der Gemeinde Unserfrau-Altweitra im Bezirk Gmünd.

Er ist auch einer jener Landwirte, der im heurigen Jahr den bisher höchsten Wildschaden durch Schwarzkittel erlitten hat. Wie der KURIER berichtete, begehrt eine Gruppe von Jägern gegen gültige Regeln für den Wildschweinabschuss auf, weil diese ihrer Meinung nach auf ihre grenznahen Reviere nicht anwendbar sind.

Um die Tiere anzulocken werden so genannte Kirrplätze eingerichtet. Da darf pro Platz nur ein Kilo Futter ausgebracht werden. Das reicht laut Jägerschaft aber nicht aus, um die Tiere anzulocken. Gleichzeitig sei die Population wegen reicher Ausbeute an Eicheln auch im benachbarten Tschechien explodiert. "Wir schießen was geht, aber es kommen immer mehr Tiere über die Grenze nach", argumentiert Rechtsanwalt Andreas Pascher, der gemeinsam mit den Jägern einen Vorstoß unternimmt, um eine lockerere Regelung zu erreichen.