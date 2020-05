Hilfsbereitschaft für die Opfer

Beim Gedenkgottesdienst in Annaberg für die getöteten Polizisten Johann Ecker, Manfred Daurer, Roman B. und den Rettungssanitäter Johann Dorfwirth am Freitagvormittag waren zwei Witwen nicht dabei. Die Frauen waren weder psychisch noch physisch in der Lage, diese berührende Andacht von Polizei und Rotem Kreuz durchzustehen. Und das Schlimmste kommt erst: Nämlich das Begräbnis.