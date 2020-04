Wietske van Tongeren: „Unser Leben hat sich radikal verändert“

Wie wäre es ohne Corona-Krise weitergegangen?

Das erste Drittel dieses Jahres war rappelvoll. Nachdem ich ein Jahr nach der Geburt meiner Tochter Amelie zu Hause war, habe ich im letzten Sommer beschlossen wieder zu arbeiten und ab November ging es los. Mein Mann wollte gerade seine Künstler-Agentur gründen und ich habe insgesamt drei Produktionen gleichzeitig gemacht. Es war schon viel, aber schön. Ich habe noch gesagt, ab März wird es ruhiger, weil dann nur noch Cats läuft, bevor dann Anfang Mai die Proben für Evita im Steinbruch Winzendorf in Niederösterreich anlaufen. Da wäre im Juli Premiere. Dass es plötzlich so ruhig wird, damit konnte niemand rechnen. Zuerst wurde eine Vorstellung von Cats abgesagt, dann eine zweite. Nun habe ich wohl Grizabella das letzte Mal gespielt, ohne dass es mir überhaupt klar war.

Haben Sie auch Existenzängste?

Am Anfang, als alles zugesperrt hat, hatten wir auch Existenzängste, ja. Aber egal, ob Corona oder nicht, in diesem Beruf gibt es immer wieder Existenzängste, weil Engagements nur auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt sind und Verträge auslaufen. Trotzdem ist die jetzige Situation anders, weil ja ansonsten Theater gespielt wird und es Optionen gibt. Aber Panik ist ein schlechter Ratgeber, ich versuche grundsätzlich immer Zuversicht zu haben und denke, wenn ich positiv bin und das aussende, dann wird das auch so zurückkommen. Außerdem bin ich dankbar dafür, in welchem Land wir leben dürfen und dafür, dass wir gesund sind. Natürlich gibt es auch Situationen, die nicht einfach sind. Zum Beispiel, wenn mein Sohn Jonah traurig ist, weil er nicht in den Kindergarten gehen kann und ich ihm erklären muss, warum er auch nicht mit den Nachbarskindern draußen spielen kann. Oder, dass ich nicht weiß, wann ich meine Familie in Holland wiedersehe. Aber wir sitzen alle im selben Boot und müssen da jetzt einfach durch und das einzige, was dabei hilft ist, positiv zu bleiben und das beste aus der Situation zu machen.