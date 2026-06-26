Wahlkampftöne im Volksfestzelt: FPÖ will in NÖ Erster werden

Volksfest, Hitze, Bierzelt und raue politische Attacken heizten die Stimmung beim „Blauen Donnerstag“ der FPÖ Niederösterreich in Wieselburg auf. Eineinhalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl, Anfang 2028, sorgten die Redner aus der Parteispitze für reinste Wahlkampfstimmung. Dabei wurde auch das Ziel, in NÖ mit Udo Landbauer bald den Landeshauptmann zu stellen, bekundet. Der blaue NÖ-Klubmann Reinhard Teufel und der Generalsekretär der Bundes-FPÖ Michael Schnedlitz schworen die große Sympathisantenschar auf Hauptredner Landbauer ein. Laut Veranstalter sollen rund 1.200 Leute gekommen sein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FPÖ Niederösterreich FPÖ-Anhänger im Bierzelt.

Die Stunde der Ehrlichkeit, der Wahrheit und der Abrechnung sei gekommen, erinnerte Teufel daran, dass die FPÖ und „Volkskanzler“ Kickl nach der Nationalratswahl noch einmal verhindert worden waren. „Die Eliten, die Günstlinge, die Systemlinge, die Dilettanten gehören ersetzt und nicht die Wähler und die Österreicher mit immer noch mehr Asylanten. Und wir – und nur wir – werden die bestimmende Kraft sein“, donnerte Teufel ins Bierzelt. Führungsanspruch im Bund und Land Das Haus Österreich müsse von Grund auf saniert werden, das könne nur die FPÖ mit dem „Volkskanzler“ und „in Niederösterreich mit Udo Landbauer, dem Landeshauptmann für das Volk“, wird Schnedlitz in einer Aussendung der FP-Niederösterreich zitiert. Wichtig sei, dass die FPÖ beim nächsten Wahlgang, wie im Bund, auch in NÖ die klare Nummer 1 werde, das sei das Ziel.

Landbauer huldigte dann Kickl als rot-weiß-roten Hoffnungsträger für Österreich. In NÖ habe die FPÖ schon das Fundament für ein neues und besseres NÖ gelegt. Familien gehören geschützt, Arbeitsplätze gesichert und Traditionen bewahrt, so Landbauer. Integration als Bringschuld Neben dem „Coronaregime“ sei die Massenzuwanderung der größte politische Fehler im letzten Jahrzehnt gewesen. In NÖ sei Integration aber nun eine unverhandelbare Bringschuld und Pflicht.