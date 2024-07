Frau in NÖ vergewaltigt: Die Polizei sucht diesen Mann

Ein erschütternder Vorfall beschäftigt derzeit die Polizei in Niederösterreich. Eine Frau gab an, von einem Unbekannten im Schlosspark in Wieselburg (Bezirk Scheibbs) vergewaltigt worden zu sein.

Laut Landespolizeidirektion NÖ soll sich die Tat am am 29. Juni, kurz nach 1 Uhr Früh, ereignet haben. Zum Opfer selbst macht die Exekutive aus Datenschutzgründen keine Angaben.