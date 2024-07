Ermittlungen nach Bankomat-Einbrüchen im Bezirk Horn

Nach zwei gescheiterten Bankomat-Einbrüchen in Drosendorf (Bezirk Horn) am Sonntag in den frühen Morgenstunden dauern die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich an. Zumindest vier Täter hatten sich Polizeiangaben zufolge zeitgleich ans Werk gemacht. Ein Zeuge gab mehrere Schüsse ab. Es lägen keine Hinweise vor, dass jemand verletzt worden sei, sagte Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion in St. Pölten.

Die Täter waren am Sonntag gegen 3.50 Uhr in die Filialen eingedrungen. In einem der Geldinstitute wurde der Bankomat gesprengt. Die Explosion richtete erheblichen Sachschaden an. Die Unbekannten flüchteten ohne Beute. Bei der anderen Bank dürften die Verbrecher durch einen Hausbewohner gestört worden sein und suchten ebenfalls das Weite. Hier war keine Sprengung des Geldausgabeautomaten erfolgt.