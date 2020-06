Wieselburg: Langes Warten auf Umfahrung

Sollte es dazu kommen, sei entscheidend, ob dem Einspruch eine aufschiebende Wirkung zuerkannt werde oder nicht, meint Gabler. Gibt es ein Okay für die Umfahrung hat der Bauherr bald rigorosere Mittel gegen widerspenstige Grundeigner in der Hand. Auf Bundesebene durchläuft ein neues Enteignungsgesetz für begleitende Umweltschutzmaßnahmen die Instanzen. Pröll kündigte an, davon im Bedarfsfall sehr wohl Gebrauch zu machen.