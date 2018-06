Wieselburg: Feuerwehr und Heer schützten Messegelände vor Flut

Der Wieselburger Feuerwehrkommandant Thomas Reinbacher freute sich dabei ebenso wie Roher über die spontane Unterstützung einiger Bundesheersoldaten. Die hielten sich wegen einer Heerespräsentation, die Teil des Programms ist, auf dem Gelände auf. Kaum angekommen, nahmen die Melker Pioniere ihren Kranwagen in Betrieb und und hoben einen gefährdeten Ponton aus dem Wasser. Gleichzeitig unterstützten sie die Feuerwehr beim Aufbau der Sandsackwälle. „Die Prognosen sind eindeutig, die Flusspegel werden wieder sinken und die Messe kann weiter ungestört ablaufen“, versprach Messedirektor Roher Donnerstagnachmittag.

Die Regenfälle hatten am Donnerstag aber auch in mehreren anderen Orten der Bezirke Melk und Scheibbs zu Feuerwehreinsätzen geführt. Vielfach waren Auspumparbeiten wegen gefluteter Keller nötig. In Melk wurden Sicherungsarbeiten an den Donau-Steganlagen der Gemeinde durchgeführt. In Spielberg-Pielach wurde vorsichtshalber der Hochwasserschutz beim Feuerwehrhaus errichtet.