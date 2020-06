Wienerwald-Leiche identifiziert

Zwei Tage nach dem Fund einer verstümmelten Leiche im Wienerwald bei Gablitz (NÖ) konnte die Identität geklärt werden. Es handelt sich um einen 59-jährigen Serben aus Wien-Josefstadt. Die Umstände des Gewaltverbrechens sind aber weiter mysteriös. Auch Hinweise auf einen oder mehrere Täter sind bisher Mangelware.

Bei Milenko Marinkovic soll es sich laut Polizei um einen unbescholtenen Bürger gehandelt haben, der mit Autos handelte. Sein Verschwinden ist völlig rätselhaft. Am 30. März hatte er noch morgens seine Frau mit dem Auto zur Arbeit gebracht. Der Mann wollte danach zu Hause die defekte Waschmaschine ausbauen und auf die Lieferung eines neuen Gerätes warten.

Doch als die Ehefrau gegen 17.30 Uhr von der Arbeit heimkehrte, war ihr Mann verschwunden. Alles, was sie fand war eine Benachrichtigung des Zustelldienstes. Gegen 13.20 Uhr, als man die Waschmaschine liefern wollte, hatte man bereits niemand mehr in der Wohnung angetroffen. Auch bei einem vereinbarten Treffen mit einem Bekannten am Vormittag war Marinkovic nie aufgetaucht.