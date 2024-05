Wiener Neustädter Stadtgeheimnisse aus Archiven geborgen

„Ignaz, hilf mir!“, schrie Heinrich Kraus verzweifelt. Während einer Probefahrt mit einem der damals neuartigen Vehikel schlug der vermeintlicher Kunde, Direktor Steiner, plötzlich mit einem Hammer auf den Mechaniker und Autohändler ein. Ein Komplize schoss mit einem Revolver auf Kraus und dessen Chauffeur Ignaz Mahringer. Laute Hilferufe alarmierten Ortsbewohner und Gendarmen. Die Täter flüchteten, wurde aber wenige Tage später, am 10. August 1907 am Hauptplatz von Wiener Neustadt verhaftete. In einer Zeit, als Autos so viel wie ein Haus mit Garten kosteten, waren die Zeitungen mit Berichten über dieses Ereignis voll.

Dramatisch bis kurios

„Unzählige Berichte über außergewöhnliche Ereignisse, die einst für Schlagzeilen in und über Wiener Neustadt sorgten, schlummern wie kleine Schätze in den Archiven. Zahlreiche von ihnen haben wir für dieses Buch ausgehoben, gesammelt und niedergeschrieben“, erzählen die Autoren. Es handelt sich um dramatische, amüsante und kuriose Begebenheiten. „In jedem Fall verraten sie uns viel über die Stadt und die jeweilige Zeit, in der sie sich zugetragen haben.“ So erfährt man etwa, warum der Mord an einer Diplomatentochter bis heute Rätsel aufgibt, was die dubiose Wardanieri-Bewegung 1928 nach Wiener Neustadt führte, wieso das Tragen eines Hosenrocks einst Tumulte auslöste und wie unangemeldete Milak-Visiten von Maria Theresia oder Franz Joseph I. für Schmunzeln sorgten.

Morgen, 25. Mai, wird das Buch beim Thalia am Hauptplatz in Wiener Neustadt vorgestellt. Ab 10 Uhr laden Alexandra Gruber und Wolfgang Muhr zu einer Signierstunde, ab 14 Uhr zu einer Buchpräsentation ein.