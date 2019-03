Wiener Neustadt: Wieder Brandstiftung in Wohnblock

Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr in Wiener Neustadt: Am Montagnachmittag wurden die Einsatzkräfte zu einem Wohnhausbrand in die Alfred Neubauer-Gasse, in der Nähe des Fußballstadions, gerufen. In einem Kellerabteil war Feuer ausgebrochen. Der Brand konnte gegen 15.15 Uhr gelöscht werden. Aufgrund der extrem starken Rauchentwicklung mussten jedoch 50 Bewohner und deren Haustiere evakuiert werden. Die Bewohner mussten im Freien warten, bis die Feuerwehr das neunstöckige Haus mit Druckbelüftern von den giftigen Gasen befreit hatte.