Wiener Neustadt: Sprung ins Himmelblaue

Doch keine Angst, „alles“ wird nicht „zugebaut“: Am 27. Juli eröffnet die Strandbar „ Himmelblau“. Geschäftsführer Roman Petek hat damit Großes vor: „Wir wollen der schönste Strandclub Österreichs werden.“ Eine gehörige Summe wurde in Infrastruktur und Bau investiert, serviert werden Mojitos und Tapas. Genießen kann man diese auf einem eigenen Liegebett. Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen verzögerte sich der Bau. „Doch dank der vollverglasten Terrasse kann man auch noch im Herbst den Achtersee genießen“, verspricht Petek.



Einen eigenen Raum, wo junge Designer ausstellen können, wird es ebenfalls geben –„das ist in Ibiza in jedem Lokal gang und gäbe“. Fitnessaktivitäten wie „Yoga am See“ sowie ein Kinderfest Anfang August sollen den Achtersee zusätzlich beleben.