Tempo-Exzess in NÖ: Mit 93 km/h durch die 30er-Zone

Ein 44-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend in Wiener Neustadt mit mehr als dem Dreifachen der erlaubten Geschwindigkeit erwischt worden. Die Polizei nahm dem Mann noch an Ort und Stelle den Führerschein ab und beschlagnahmte sein Fahrzeug.

Beamte der Verkehrsinspektion des Stadtpolizeikommandos Wiener Neustadt führten am 28. Juni Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet durch. Gegen 20.50 Uhr fiel ihnen ein Pkw auf, der mit 93 km/h durch einen Bereich raste, in dem lediglich 30 km/h erlaubt sind.

Auto wurde beschlagnahmt

Der Lenker, ein 44-jähriger Mann aus Wiener Neustadt, überschritt das Tempolimit damit um 63 km/h. Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen. Außerdem beschlagnahmte die Polizei das Fahrzeug.