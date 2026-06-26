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Niederösterreich

Alpinunfall in Schwarzau: Felsblock verletzt Kletterer schwer

Ein 35-jähriger Pole wurde bei einer Klettertour in Schwarzau im Gebirge schwer verletzt und per Hubschrauber geborgen.
26.06.2026, 15:49

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Im Bereich des „Großen Kesselgrabens“ in der Gemeinde Schwarzau im Gebirge (Bezirk Neunkirchen) ereignete sich am Donnerstag, 25. Juni ein schwerer Alpinunfall. Ein 35-jähriger polnischer Staatsbürger wurde von einem sich lösenden Felsblock erfasst und talwärts gerissen – er erlitt dabei schwere Verletzungen.

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Felsblock löst sich beim Einstieg

Zwei polnische Staatsbürger – ein 29-Jähriger und ein 35-Jähriger – beabsichtigten am 25. Juni 2026, gemeinsam eine alpine Klettertour im Großen Kesselgraben zu unternehmen. Das Unglück ereignete sich bereits beim Einstieg in die Kletterroute: Als der 35-Jährige einen rund zwei mal zwei Meter großen Felsblock griff, löste sich dieser und riss den Mann mit sich.

Taubergung durch Christophorus 3

Der schwerverletzte 35-Jährige musste vom Rettungshubschrauber Christophorus 3 mittels Taubergung gerettet und anschließend in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen werden.

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