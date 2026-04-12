Dramatischer Alpinunfall: 60-Jähriger stürzt 200 Meter in Gurgl ab

Ein 60-jähriger Österreicher ist am Samstag bei einer Bergtour zur Liebener Spitze in Gurgl schwer verunglückt. Der Alpinist stürzte etwa 200 Meter über steiles, teilweise senkrecht abfallendes Gelände ab. Der Notarzthubschrauber brachte den Schwerverletzten in die Klinik Innsbruck.

Zwei österreichischen Wintersportler, 60 und 63 Jahre alt, waren bereits in den frühen Morgenstunden durch das Rotmoostal in Richtung Liebener Spitze aufgebrochen. Nach dem Aufstieg mit Tourenskiern setzten sie ihren Weg vom Skidepot aus mit Steigeisen fort. Als der ältere Tourengeher den Westgipfel erreichte, informierte ihn sein etwa 50 Meter tiefer stehender Begleiter, dass er nicht mehr zum Gipfel aufsteigen, sondern selbstständig absteigen wolle.

Rettungsaktion unter schwierigen Bedingungen

Kurz darauf kam es zum folgenschweren Absturz: Der 60-Jährige stürzte aus bislang ungeklärten Gründen über das extrem steile Gelände ab. Sein Begleiter alarmierte sofort die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe. Der Notarzthubschrauber "Alpin 2" konnte den Schwerverletzten bergen und in die Klinik nach Innsbruck transportieren. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang eingeleitet.