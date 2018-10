Wiener Neustadt: Museum erwacht aus Dornröschenschlaf

Fast auf den Tag genau ein Jahr lang lag das Museum St. Peter an der Sperr im Dornröschenschlaf. Das Gebäude, das neben den Kasematten der niederösterreichischen Landesausstellung im kommenden Jahr ein Zuhause bieten soll, wurde dafür umfassend revitalisiert. Nun sind die Arbeiten beendet. Der KURIER durfte bereits einen Blick hinter die renovierte Fassade werfen.

Sowohl der Bürgermeistergarten vor dem Museum, als auch der Vorplatz wurde neu gestaltet. Über ein neu gestaltetes Eingangsportal gelangt man in die Räumlichkeiten. Das Museum, für dessen Umbau das städtische Architekturbüro „koup architekten ZT gmbh“ zuständig war, vereint Moderne mit Historie. Wesentlich heller als zuvor wirkt es nun: Durch die hohen Glasfenster kann man die künftig hier ausgestellten Schaustücke bei Tageslicht betrachten.

Neuer Glanz, neuer Name

Hervorzuheben ist der Zusammenschluss vom ehemaligen Stadtmuseum und der Museumskirche St. Peter an der Sperr. Das spiegelt auch der neue Name wider: „Museum St. Peter an der Sperr“. Neue Durch- und Übergänge zwischen den benachbarten Gebäuden wurden geschaffen und die Klostergänge revitalisiert. Historische Steine und Wandverzierungen wurden freigelegt und alte Fenster restauriert.