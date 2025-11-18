Drohung gegen Schule: 14-Jähriger als Tankstellenräuber bekannt

Die Cobra war in Lichtenwörth (Bezirk Wiener Neustadt) am Dienstag im Einsatz, da ein Teenager (14) eine Drohung gegen die dortige Mittelschule gerichtet haben soll. Schwerer Raub Wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte, handelt es sich bei dem Verdächtigen ausgerechnet um jenen Burschen, der im Oktober mit einem 15-jährigen Komplizen die OMV-Tankstelle in Wiener Neustadt überfallen haben soll. Beide Verdächtige sind nach 14 Tagen Untersuchungshaft wieder auf freiem Fuß, bestätigt die Sprecherin des Landesgerichtes Wiener Neustadt, Birgit Borns.

An der Schule hatte sich am Dienstag das Gerücht verbreitet, dass der 14-Jährige eine Drohung gegen die Schule ausgesprochen hatte. Er war bis zum vergangenen Jahr selbst Schüler in Lichtenwörth und dort wegen disziplinärer Mängel immer wieder aufgefallen. Die Schulleitung verständigte gegen 12.45 Uhr die Polizei, bestätigt Polizeisprecher Stefan Loidl. Es handelte sich um eine abstrakte Drohung, so Loidl. Sensibilisiert durch den schrecklichen Amoklauf in Graz wurde entschieden das Schulgebäude durch die Spezialeinheit Cobra sichern zu lassen. Gleichzeitig lief die Fahndung nach dem 14-Jährigen.

Wie Loidl bestätigt, konnte der Teenager am späten Nachmittag in Wiener Neustadt lokalisiert und durch Polizeikräfte angehalten werden. "Er wird einvernommen", so Loidl. Alles weitere werden die Ermittlungen zeigen. Der Lichtenwörther Bürgermeister Manuel Zusag (ÖVP) informierte auf seinem Facebookprofil, dass mit der Schulleitung und den Sicherheitsbehörden alle notwendigen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet worden sind. "Heute wurden aufgrund einer angekündigten Bedrohung im Umfeld unserer Schule umfassende Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet. Ich darf Ihnen nun mitteilen, dass Entwarnung gegeben werden kann. Die gesuchte Person konnte von den Sicherheitskräften aufgegriffen werden", so Zusag.