Nach Freisprüchen im "Fall Anna": Zwei Burschen jetzt in Haft
Erst vor wenigen Tagen hat die Staatsanwaltschaft darauf verzichtet, gegen die Freisprüche im "Fall Anna" Rechtsmittel einzulegen. Zehn Burschen wurden vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs eines damals 12-jährigen Mädchens freigesprochen.
Dieser Freispruch ist nun rechtskräftig.
Im Visier der Justiz stehen Teile der Gruppe allerdings weiterhin. Denn zumindest einige der Jugendlichen stehen im Verdacht, bei einer weiteren Jugendlichen, ebenfalls zwölf Jahre alt, sexuell übergriffig gewesen zu sein. Diesbezügliche Ermittlungen wurden bereits im September von der Staatsanwaltschaft Wien bestätigt.
Zwei Festnahmen
Bisher waren die Burschen nach dem Freispruch trotz neuer Vorwürfe auf freiem Fuß. Bislang: Denn nach einem Bericht der Kronen Zeitung haben zumindest für zwei der Freigesprochenen, gegen die auch im neuen Fall ermittelt wird, die Handschellen geklickt.
Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien bestätigte nun dem KURIER: "Ja, es stimmt, zwei Personen sind wegen schweren Raubes festgenommen worden." Am Wochenende sei über die beiden die Untersuchungshaft verhängt worden. Bei dem Raub soll es um mehrere Tausend Euro gegangen sein.
Was die Staatsanwaltschaft auch bestätigt: Dass das Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs gegen mehrere Personen aus dem "Fall Anna" wegen des neu aufgetauchten Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs einer anderen 12-Jährigen noch nicht abgeschlossen sei: "Die Ermittlungen laufen."
