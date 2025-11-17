Nach Freisprüchen im "Fall Anna": Zwei Burschen jetzt in Haft

Erst vor wenigen Tagen hat die Staatsanwaltschaft darauf verzichtet, gegen die Freisprüche im "Fall Anna" Rechtsmittel einzulegen. Zehn Burschen wurden vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs eines damals 12-jährigen Mädchens freigesprochen. Dieser Freispruch ist nun rechtskräftig.

Im Visier der Justiz stehen Teile der Gruppe allerdings weiterhin. Denn zumindest einige der Jugendlichen stehen im Verdacht, bei einer weiteren Jugendlichen, ebenfalls zwölf Jahre alt, sexuell übergriffig gewesen zu sein. Diesbezügliche Ermittlungen wurden bereits im September von der Staatsanwaltschaft Wien bestätigt. Zwei Festnahmen Bisher waren die Burschen nach dem Freispruch trotz neuer Vorwürfe auf freiem Fuß. Bislang: Denn nach einem Bericht der Kronen Zeitung haben zumindest für zwei der Freigesprochenen, gegen die auch im neuen Fall ermittelt wird, die Handschellen geklickt.