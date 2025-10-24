Nach Überfall auf Tankstelle: Zwei Jugendliche in Wr. Neustadt in Haft

Zwei Jugendliche sind nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Wiener Neustadt in der Vorwoche festgenommen worden. Ein 14-Jähriger stellte sich der Polizei , teilte die Exekutive am Freitag in einer Aussendung mit. Er gab zu, den Überfall gemeinsam mit einem 15-Jährigen, der ebenfalls aus der Statutarstadt stammt, begangen zu haben. Sein mutmaßlicher Komplize war nicht geständig. Die beiden Teenager wurden in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Einer der beiden Teenager soll am Donnerstag der Vorwoche mit einer Sturmhaube maskiert einen 39-jährigen Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und Bargeld aus der Kassenlade in seinen Rucksack gegeben haben. "Der Täter ließ sich durch mehrere im Gastrobereich und vor dem Kassenpult befindliche Kunden nicht abschrecken", teilte die Landespolizeidirektion mit. Der Jugendliche flüchtete zu Fuß mit einem geringen Geldbetrag. Sein Komplize soll draußen Schmiere gestanden haben. Verletzt wurde niemand.

Intensiver Fahndungsdruck

Aufgrund des intensiven Fahndungsdrucks habe sich ein 14-Jähriger vergangenen Samstag gegen 2 Uhr auf der Polizeiinspektion Wiener Neustadt-Burgplatz gestellt, hieß es. Für seinen mutmaßlichen Komplizen klickten auf Basis einer Festnahmeanordnung noch am gleichen Tag die Handschellen. Tatwaffe und -kleidung, der Rest der Beute sowie die Maskierung wurden sichergestellt. "Ermittlungen zu weiteren Straftaten werden noch geführt", wurde mitgeteilt.