Täglich Warnung vor Luftangriff im Schönbornpark

Im Zweiten Weltkrieg kündigte ein „Kuckucksruf“ im Radio mögliche Luftangriffe an. Ab sofort schallt er auch einmal täglich um 18 Uhr durch den Schönbornpark in der Josefstadt. Heute wird das Forschungs- und Erinnerungsprojekt „massiv unsichtbar“ vom Volkskundemuseum Wien eröffnet.

Im Park befindet sich, kaum sichtbar, der Eingang zu einem Luftschutzbunker. Er wurde im Rahmen des nationalsozialistischen „Führer-Sofortprogramms“ errichtet, mehrere dieser Kriegsbauten sollten der vom NS-Regime zugelassenen Zivilbevölkerung Schutz vor Bombenangriffen bieten. Jener im Schönbornpark bot ab 1943 auf rund 800 m² Zuflucht. Wer ins Innere steigt, findet dort auch heute noch Beschilderungen, gasdichte Türen, Ventile und Messgeräte – und Beklemmung. Das Gefühl von Gefahr und Bedrohung wird nun durch eine klangliche Installation von Florian Kmet verstärkt: Dank zwölf Lautsprechern hört man Schritte, Lüftungsgeräusche, Atmen und eigens dafür komponierte Musik.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KRAMAR Der Luftschutzbunker im Schönbornpark im Inneren.

Kaschiert und verziert War im Krieg eines der zentralen Eigenschaften eines Bunkers aus Schutzgründen die Unsichtbarkeit, wurde genau das in der Zeit danach zu einem Sinnbild der Verdrängung der eigenen Beteiligung am NS-Terror. Auf Stadt- und Raumplänen wurde der Bunker unkenntlich gemacht, durch Bepflanzung kaschiert, die Fassade verziert und das Flachdach zum Spielplatz umgestaltet. Seit 1981 war der Bunker Heimat des Depots des Volkskundemuseums. Seine ursprüngliche Funktion blieb dabei unerwähnt und wurde nicht weiter hinterfragt, wie es vom Museum selbst heißt. „Die kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit unserer Institution ist uns ein besonderes Anliegen“, sagt Direktor Matthias Beitl.

Öffnungszeiten Ohne Anmeldung

24. 10., 17 bis 20.30 Uhr (Eröffnung),

29. 10., 15 bis 16.30 Uhr,

5., 12., 19., und 26. 11., jeweils 15 bis 16.30 Uhr. Mit Anmeldung

Kuratorinnenführung am

15. November um 11 Uhr und am 3. Dezember um 17 Uhr. Anmeldung: +43 1 406 89 05.