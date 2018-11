Wiener Neustadt durch die Linse betrachten

Die 14-jährige Laura und und ihre Klassenkameradinnen zog es in die Militärakademie. „Wir durften sogar im Innenhof der Burg fotografieren, das war toll“, erzählt die Schülerin der Europaschule. Ihre Mitschüler von der Bilingual Junior High School wählten das Flugzeugmuseum Aviaticum als Kulisse. Auch der Reckturm, die Schulen und die Maroniverkäufer am Hauptplatz wurden zum Fotomotiv der Schüler.

Freiluftausstellung

Tausende Schnappschüsse kamen dabei zusammen. Je Schule werden nun die besten 75 Fotos gewählt und auf drei 120 mal 180 Meter große Collagen gedruckt, die an ausgewählten Plätzen aufgestellt und bewundert werden können. „Angelehnt ist das Ganze an das heuer in Baden stattgefundene Freiluft-Fotofestival“, meint Tschank. Die Fotowände sollen anlässlich der Eröffnung der Landesausstellung Ende März 2019 enthüllt werden.

„Zu sehen, mit welchem Interesse und Enthusiasmus die 13- und 14-Jährigen an diese ganze Sache herangingen, war großartig“, so Tschank abschließend. „An so einem Projekt würde ich jederzeit wieder teilnehmen“, ergänzt Laura.