Wiener Neustadt: Affäre um Gemeindewohnungen

Nach dem Ende der absoluten SPÖ-Mehrheit hat sich die neue Stadtregierung mit der Kontrolle der Verwaltung und des Bauzustands der rund 3000 Gemeindewohnungen befasst. Die Überprüfung brachte nun eine böse Überraschung ans Tageslicht:

In einer eilig einberufenen Pressekonferenz gaben ÖVP-Vizebürgermeister Christian Stocker und der neue FPÖ-Wohnungsstadtrat Michael Schnedlitz am Montag bekannt, dass von 2005 bis 2014 "bis zu zehn Millionen Euro falsch abgerechnet wurden". Diese Woche werden mehr als 100 Mieter in 26 Gemeindewohnhäusern schriftlich verständigt, dass sie von den falschen Abrechnungen betroffen sein könnten.

Seit der Auslagerung der Gemeindewohnungen im Jahr 2007 ist die stadteigene Gesellschaft IFP (Immobilien, Freizeit, Parken) Eigentümer der Gemeindewohnungen. Die Objekte werden laufend saniert. Dafür wird auch Wohnbauförderung des Landes NÖ in Anspruch genommen.

"Die Mieter erhalten einmal jährlich eine Bestätigung über die aliquot geleisteten Zinsen und Tilgungen. Zusätzlich erhalten sie entsprechende Bestätigungen, damit sie auch Wohnbeihilfe beantragen können", sagen Stocker und Schnedlitz. In den Abrechnungsformularen wurde allerdings die bereits getätigte Wohnbauförderung nicht abgezogen. "Daher haben die Mieter Bestätigungen mit viel zu hohen Beträgen erhalten", erklärt Schnedlitz. Wie viele Mieter sich dadurch im Zuge ihres Lohnsteuerausgleichs Steuer erspart haben, muss nun erhoben werden.