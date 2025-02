Flughafen vs. Letzte Generation: Bedingter Vergleich erzielt

Passagiere, die sich 27. Juli des Vorjahres am Terminal 3 des Flughafen Wien gerade zum Check In einreihten, staunten nicht schlecht, als auf einmal ein Meer aus orangefarbenem Konfetti den Boden bedeckte. Eine Aktion der mittlerweile aufgelösten "Letzten Generation": Rund 50 Aktivistinnen und Aktivisten hatten es von einer Galerie aus in der Halle verstreut.