Flughafen Wien verklagt Klimaaktivisten auf 36.000 Euro

Vergangene Woche gab der Flughafen Wien bekannt, die Aktivisten der " Letzten Generation " für ihre Proteste am 24. und 27. Juli auf 36.000 Euro zu verklagen.

Die Gruppierung veröffentlichte die Schadenssumme am Donnerstag auf X (vormals Twitter) sowie via Aussendung.

Am 24. Juli hatten vier Aktivisten in der Halle des Terminal 3 wasserlösliche Farbe auf dem Boden verteilt und sich mit "Oil-kills"- Schildern dazugesetzt. Am 27. Juli warfen mehrere Menschen oranges Konfetti im Flughafengebäude von einer Galerie.

"Das ist absurd"

Die Klage stößt bei der "Letzten Generation" wenig überraschend auf Unverständnis. “Der Flughafen Wien trägt als eines der Top-Unternehmen in Österreich massiv zur Klimazerstörung bei, häuft dabei fossile Millionenprofite an und jetzt sollen wir dem Flughafen Geld geben? Das ist absurd”, sagt etwa Magdalena Vith (24). Die Studentin ist eine der zehn Beklagten.