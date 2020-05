Wiederbetätigung: Haftstrafe für Ex-NVP-Obmann

Belastet wird der Angeklagte auch durch ehemalige NVP-Mitglieder, die bei der Polizei "gesungen" haben. Ein Zeuge, der früher bei Stammtischtreffen dabei war und den bereits verurteilten Ex-Jugendführer der NVP, Mario A., gut kannte, bestand aus Angst vor dem Angeklagten auf eine gesonderte Befragung. Christian H. musste währenddessen in einem Nebenraum warten. Seine Angst begründete der Zeuge damit, dass er nach seinen belastenden Aussagen bei der Polizei als "Verräter" bedroht und zwei Mal krankenhausreif geprügelt wurde.



In seiner abschließenden Stellungnahme beteuerte der Angeklagte, mit dem Nationalsozialismus nur so viel zu tun zu haben, als dieser "Teil der Geschichte" sei. Staatsanwalt Wolfgang Handler sah es freilich anders, zumal H. auf die

Frage, was er schlecht an der NS-Zeit fand, nicht den Holocaust, sondern die "Sommerzeit" und die "Kirchensteuer" nannte.