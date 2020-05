Opposition befürchtet Abriss

In den neuen Wohnbauten sollen dann jeweils bis zu vier Wohnungen eingerichtet werden. Vier Wohnungen sollen laut Schandl an die Gemeinde Pressbaum abgetreten werden. „Die sollen als Starter-Wohnungen befristet an Jungfamilien vergeben werden“, sagt Schandl . Mit dem Geld, das der Grundstückseigentümer damit verdient, wolle der wiederum die mittlerweile ziemlich ramponierte Villa renovieren lassen.

„Das ist doch sehr durchsichtig. Wir glauben nicht, dass die Villa erhalten werden soll“, sagt FPÖ-Gemeinderätin Verena Nekham . „Wenn dort einmal die Bagger auffahren, fällt die Villa eh von selber um“, meint Gemeinderat Gruber . Der Vizebürgermeister versucht indes, zu beruhigen: „Natürlich wollen wir die Villa Seewald erhalten. Es gibt eine schriftliche Zusage.“

Das bestätigt auch der Eigentümer der Villa , Helmut Nachbargauer: „Die Villa wird bestehen bleiben. Wir haben sie ja zum Teil schon saniert und ich habe keine Lust, weitere fünf Jahre zu streiten.“